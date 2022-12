In zomerjas het jaar uit: temperaturen tot 13 graden komende week

Morgen, op eerste kerstdag, is het vooral heel bewolkt. "We kunnen spreken over een grijze in plaats van witte kerst", zegt De Wit. Daarnaast komt de zon nauwelijks tevoorschijn. En, zegt de meteoroloog: "Er is 's ochtends kans op een bui in het noordoosten. 's Middags trekt vanuit het zuiden opnieuw een regengebied over het land."

Tweede kerstdag is de weersverwachting niet heel anders. Opnieuw trekken er buien over ons land, met als enige verschil dat de zon aan het eind van de dag nog even tevoorschijn komt.

Hogere temperaturen

De hogere temperaturen tijdens kerst zijn een voorbode voor de rest van de week. "Je ziet dat de temperaturen woensdag en donderdag rond de 9 graden uitkomen."