Jackpot voor man uit Rijnsburg: 2,6 miljoen gewonnen bij gokautomaat

Dennis Gielen, manager operaties van het Holland Casino in Zandvoort, is in ieder geval heel blij dat de prijs in zijn vestiging is gevallen. "We hebben alle gasten een glaasje bubbels gegeven", vertelt hij. "Iedereen is onwijs blij voor deze speler."

Hoogste jackpot 21 jaar geleden

De hoogste jackpot ooit bij Holland Casino viel op 1 april 2001. Toen ging het om een bedrag van omgerekend ruim 3,9 miljoen euro. De keten heeft al sinds 1991 een landelijke jackpot bij zijn automaten, waarbij de inleg telkens oploopt als mensen geld in de gokkasten stoppen.