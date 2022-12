Marktplaats vol kerstpakketten, KLM'ers zien handel in exclusieve kersttrui

Voor wie al jaren groot fan is van KLM en nooit met een andere luchtvaartmaatschappij de wereld over vliegt, is de kersttrui van dit jaar een waar collector's item. En dat zag het personeel ook in, want het kledingstuk dat zij voor een klein bedrag als kerstgeschenk konden aanschaffen, wordt nu veelvuldig aangeboden op Marktplaats. Voor zo'n 60 euro.

66 keer te koop

Op de trui zie je het KLM-logo terug, samen met een KLM-toestel dat wordt bemand door de kerstman. En er staat bij geschreven: 'All I want for Christmas is Blue'. Daar was niet ieder KLM-personeelslid het mee eens, zeker 66 mensen hoeven het kledingstuk toch niet te hebben.