Tienduizenden inwoners Haarlem vannacht uren zonder stroom

In eerste instantie liet netbeheerder Liander weten dat de storing rond 01.15 uur zou zijn opgelost, later werd dit aangepast naar 02.15 uur en even na 01.00 uur maakte de netbeheerder bekend dat de 'eindtijd onbekend' was. Nadat TenneT de stroom in het hoogspanningsstation om 03.28 uur had hersteld, kon de stroomvoorziening dan toch weer op gang worden gebracht.

Beklag

Op sociale media deden tientallen mensen hun beklag over de storing. Zo waren er inwoners die vanwege een elektrische garagedeur hun huis niet meer konden betreden. Anderen maakten zich zorgen om de oplopende temperatuur in de gevulde ijskast.