Brandwondencentra: nu al 26 kinderen zwaargewond door vuurwerk

In het brandwondencentrum van Beverwijk zijn al 9 vuurwerkslachtoffers behandeld, het ging daarbij alle keren om kinderen. In het Maasstad Ziekenhuis kwamen tot nu 10 slachtoffers binnen onder wie ook 9 kinderen. Het Martini Ziekenhuis behandelde 10 mensen met ernstige brandwonden, het ging daarbij 8 keer om een kind.

De cijfers van het Rotterdamse en Beverwijkse brandwondencentrum zijn (nagenoeg) gelijk aan andere jaren, constateren ze. "We zien dit helaas ieder jaar opnieuw terugkomen. Maar iedere patiënt is er uiteraard één te veel", vertelt een woordvoerder van het brandwondencentrum Beverwijk.

Slachtoffers door kindervuurwerk

Opvallend is dat het Martini ziekenhuis spreekt over een duidelijke toename. "Eerder zagen we dit type brandwonden pas in december, vorig jaar kwamen ze al in november en dit jaar zagen we ze al in oktober." De woordvoerder uit Groningen benadrukt dat het vooral gaat om een toename van het aantal slachtoffers door kindervuurwerk. Daarbij gaat het om F1-vuurwerk, zoals rotjes, tolletjes en sterretjes.