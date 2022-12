August D. kreeg 20 jaar, knipte enkelband door en verdween: hoe kan dat?

1. Wat is er gebeurd?

August D. werd dinsdag tot twintig jaar celstraf veroordeeld. Volgens het OM bewaarde hij de wapens voor een medeverdachte, stelde zijn woning beschikbaar als uitvalsbasis voor de medeverdachten en zou ontmoetingen hebben gehad met de voorverkenners van de liquidatie.

Op 15 november werd de voorlopige hechtenis van D. opgeschort. Destijds was er niet voldoende bewijs om D. langer in voorarrest te houden, dus werd besloten dat D. de uitspraak in vrijheid mocht afwachten. Maar nieuw bewijs dat eind november boven water kwam, veranderde de zaak. De enkelband die hij al had voor een ander vergrijp, bleef al die tijd om zijn enkel.

Die uitspraak kwam dinsdag: schuldig. Hij werd veroordeeld tot 20 jaar celstraf. D. zou in principe direct moeten worden aangehouden en zou weer in de cel belanden. Maar dat moment wachtte D. niet af. Hij was niet bij de uitspraak aanwezig, knipte zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos.

Met de advocaat van de veroordeelde is afgesproken dat D. zich één dag na het vonnis zou melden, laat het Openbaar Ministerie weten. Dat gebeurde dus niet. Het OM: "De man heeft zijn enkelband doorgeknipt en zijn verblijfplaats is op dit moment onbekend. Om die reden staat hij internationaal gesignaleerd."