Robert ten Brink: 'Er komt een moment dat het mooi geweest is met All You Need Is Love'

Dat vertelt Robert ten Brink aan RTL Nieuws. Natuurlijk heeft hij, ook al was het voor de dertigste keer, genoten van de opnames van het programma dit jaar. "Ja, het is echt een heel leuk programma om te maken. Nu denk ik ook: dit is heerlijk en fantastisch. Maar misschien denk ik daar over een paar maanden anders over, en komt er een moment dat ik zeg: het is mooi geweest."

Daarmee is het niet zeker hoe lang All You Need nog te zien is op televisie. "Ik weet niet of ik nog jaren door wil met All You Need, dat is onzeker. Maar wat is wel zeker in het leven?"

'Bizarre en prachtige momenten'

Nou, dat vanavond dus nog wél All You Need Is Love op televisie is, een kersthit die al jaren goed is voor miljoenen kijkers. "De grap is dat mensen elk jaar aan mij vragen: wat gaan jullie dit jaar doen? Dan zeg ik: Ja, gewoon hetzelfde als vorig jaar. Het is niet verrassend, het zijn altijd de vaste waardes van liefdes- en familiegeluk die terugkomen, waardoor we de meest bizarre en prachtige momenten meemaken."