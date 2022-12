Containerschip terug naar Vlissingen na bommelding

Het vrachtschip van reder MSC zou afgelopen nacht aanmeren in Antwerpen. Maar een beller dreigde dat het zou ontploffen als het dat zou doen.

Niet duidelijk welke lading

Het schip ligt nu op de Westerschelde in afwachting van nader onderzoek. De politie wil niet zeggen welke lading het aan boord heeft en in welke hoek ze de pleger van het dreigtelefoontje zoekt. Ook of het schip nu wordt uitgekamd en hoe het met de bemanning is wil ze niet kwijt.

Dit is de actuele locatie van het schip.