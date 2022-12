Gokje wagen, prijsje winnen: mensen vooral nieuwsgierig bij beleggen in crypto

Verder zegt een kleine groep cryptobeleggers dat ze digitale munten bezitten die zijn gekocht met geleend geld. Het gaat daarbij om één op de tien cryptobezitters. Bij jongeren is dat bijna één op de vijf, vertelt het onderzoek. Zij nemen daarmee meer risico. Door een sterke waardedaling van de belegging in crypto's kan het moeilijker worden om de lening af te lossen.

Toezicht

De Europese Unie is bezig met regelgeving voor de cryptomarkt. Maar die zal pas naar verwachting in 2024 in werking treden. Daardoor moeten crypto's onder toezicht gaan vallen. Dat is nu niet het geval.