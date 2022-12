Kerstmis nat, zacht en grijs: 'Zaterdag wordt nog de mooiste dag'

Vooral morgen komt er een flinke bak regen onze kant op. "Meer dan 10 millimeter kan er plaatselijk vallen", zegt meteoroloog Maurice Middendorp van Buienradar.

Zacht voor de tijd van het jaar

Verder is de zon bijzonder weinig te zien en kan het ook flink waaien. Misschien is de temperatuur wel een lichtpuntje: "Dit weekend een graad of 10, 11", zegt Middendorp. Mensen die houden van winter zullen daar dan weer minder blij mee zijn. De laatste keer dat Nederland een witte kerst beleefde, was in 2010.