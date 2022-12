Weer feest, wéér alcohol: dit doet drank met je lichaam (en zo ga je daarmee om)

Bij een partner die te veel drinkt, kun je nog net een stapje verder gaan, zegt ze. "Je kunt hem of haar even apart nemen en zeggen: luister, je moet nu echt even aan het water gaan." Maar, doe dat nooit en plein public. "Ook al is het je partner, je wilt hem of haar niet voor schut zetten."

Grenzen

En ten slotte, hoe voorkom je dat jezelf te veel drinkt? "Weet waar je eigen grens ligt, zodat het ook voor gezelschap leuk en aangenaam blijft. Als je weet dat je een slechte dronk hebt, is het goed om daarop te letten. Je kunt dat bijvoorbeeld voorkomen door vooraf goed te eten."