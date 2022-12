Sneeuw met kerst? Vergeet 't maar

Het was een weekje winter, maar wie nu naar buiten kijkt, ziet er niets meer van terug. Sterker nog: "Het is meer herfst", ziet ook meteoroloog Nicolien Kroon van Buienradar. En dat blijft wel even zo, ook tijdens de kerstdagen.

Slecht nieuws dus voor de mensen die nog hoopten op een witte kerst. Ook na aandringen geeft de meteoroloog geen sjoege. "Er zitten echt geen winterse perikelen in de kaarten." Vrijdag kletsnat Maar wat krijgen we dan wel? Vooral regen. Het is vandaag en morgen nog wisselvallig, grijs, met af en toe een kansje voor de zon, zegt Kroon. Donderdag wordt volgens haar 'ronduit nat', vrijdag wordt zelfs een 'kletsnatte dag'. Ook kan het best flink waaien, vooral langs de kust. Lees ook: Geen sneeuw, maar pollen: deze kerst kans op hooikoorts Klinkt allemaal niet heel fijn, maar voor de mensen die zich vorige week met grote moeite door de koude dagen hebben geslagen, is de temperatuur deze week wel wat aangenamer. "Het is heel zacht met temperaturen tot soms wel 12 graden. Vorige week wordt volledig gecompenseerd wat dat betreft", zegt Kroon. Kerst ietsje minder nat Dan toch nog even focus op het weekend inclusief de kerstdagen op zondag en maandag. Die verlopen gelukkig wel ietsje minder nat dan donderdag en vrijdag. "Zaterdag zijn er wolkenvelden, een streepje zon en een enkel buitje. Dat geldt ook voor eerste kerstdag: een streepje zon met verder bewolking met wat buitjes." Tweede kerstdag verschilt daar niet veel van. "Het wordt licht wisselvallig met een graadje of 11." Ook wat regen weer dus, maar we sluiten af met een positieve noot. Kroon: "Tussen die buien door zijn er echt wel droge momenten waarin je een mooie boswandeling zou kunnen maken. Houd de Buienradar dus goed in de gaten."