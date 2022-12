Urk is om: volgend jaar ook roetveegpieten bij intocht Sint

Naar de incidenten in Staphorst lopen nog verschillende onderzoeken van gemeente, politie en justitie. "Dit had ook in Urk kunnen gebeuren", schrijft SISU. Op de avond van de Sinterklaasintocht veroorzaakten als zwarte piet verklede jongeren rellen in Urk, waar de politie een einde aan moest maken.

'Discussie achter ons laten'

Het bestuur constateert daarnaast dat het voor kinderen inmiddels heel gewoon is om roetveegpieten te zien. "De traditie verandert met de loop van de tijd. Daar verander je met vuurwerkbommen en hard geschreeuw over 'wel of niet racisme' niets aan. Het is tijd om de discussie achter ons te laten en er een feest van te maken voor iedereen", aldus SISU.