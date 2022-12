Het geheim van Simon, meestervoorspeller van het WK

"Van al die mensen de hoogste score. Heel bijzonder, helemaal als je ziet hoeveel deelnemers er zijn", zegt Simon. "Het was echt een verrassing voor mij, want ik begon dit WK erg slecht."

Moest wel gelijk worden

Normaal zet Simon altijd in op het Nederlands elftal, maar dit keer was het vertrouwen in Louis van Gaal en zijn mannen toch niet groot genoeg. Engeland voelde goed, maar toen liet Simon toch zijn oog vallen op Argentinië.