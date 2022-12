Niet overal kun je schaatsen, gemeenten waarschuwen voor onbetrouwbaar ijs

"Gelukkig hield hij er alleen een nat pak aan over. Het ijs op de Botshol is onbetrouwbaar, ga er daarom niet schaatsen. Breng jezelf en hulpverleners niet in gevaar!" roept de gemeente op. De gemeente Steenwijkerland in Overijssel waarschuwt voor wakken in het ijs, die voor gevaarlijke situaties zorgen.

Voorzichtig zijn

De veiligheidsregio Hollands Midden, waar onder meer Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn onder vallen, zegt dat vandaag een prachtige schaatsdag is. "Wees wel voorzichtig op de grote plassen. De hulpdiensten hebben het druk! Bel alleen 112 in noodgevallen en ga niet alleen het ijs op!" Op de schaatsradar van de KNSB kun je zien waar je wel kunt schaatsen.

Op veel plekken is het ijs wel goed genoeg om te schaatsen. Dat levert mooie plaatjes op: