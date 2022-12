Code oranje vanwege gladheid, Rijkswaterstaat vraagt mensen thuis te blijven

"De gladheid wordt heel serieus", verwacht Schambergen. "Vooral de beginfase is gevaarlijk, de eerste twee, drie uur nadat het begint met regenen. Dan zit de vorst echt nog in de grond. Als het daarna drie of vier graden wordt, is het ook snel weer gedaan. Houd de buienradar goed in de gaten wanneer het begint met regenen."

Dat ijzel levensgevaarlijk is, legt meteoroloog Marc de Jong uit in onderstaande video: