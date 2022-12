Privacyexperts kritisch op scholen en politie: duizenden kluisjes willekeurig onderzocht

Een soortgelijke actie was er vorige week op een school in Weesp. Bijna duizend kluisjes werden opengemaakt, maar naast beschimmelde broodjes en stinkende gymkleding werd er niets aangetroffen wat verboden is.

'Privéruimte van de leerling'

Fijn, zou je denken, maar daar is dus niet iedereen het mee eens. "Ook al is het kluisje eigenaar van de school, het voelt als een privéruimte van de leerling", zegt Ritsema van Eck. "Dit openbreken, is een zware inbreuk op de privacy. Je moet daarom het grondrecht op veiligheid afwegen met het grondrecht op privacy. Ik heb nu het gevoel dat dit op scholen is doorgeschoten: altijd maar proberen om te voorkomen dat er iets gebeurt door alles maar te controleren. Hierbij schend je niet alleen de privacy, maar je geeft kinderen ook geen vertrouwen en leer je ze dat wantrouwen heel normaal is."

Daar is Vincent Böhre, directeur van Privacy First, het mee eens. "De overheid mag pas inbreuk maken op de privacy bij een redelijke verdenking van een strafbaar feit. Wat er nu gebeurt met het willekeurig controleren van kluisjes, door agenten die zomaar een school komen binnenwandelen, daar schrik ik van."