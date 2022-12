Deze mannen planten door het hele land struiken en bomen om de natuur een handje te helpen

De mannen bedachten het project omdat ze vinden dat natuurherstel te langzaam gaat in Nederland. "In dit land wordt over alles zo lang gepraat", zegt Ruurd Jelle. "We zijn een enorme vergadercultuur met bureaucratische systemen waar niet doorheen te komen is."

"Veel particulieren lopen, op het moment dat ze zelf iets willen doen aan natuurherstel, tegen een muur op van regelgeving. Dan gebeurt er misschien over vijf jaar wel wat, maar daar hadden Ruben en ik geen zin in."

Insecten zijn belangrijk

Natuurherstel is belangrijk, en wel voor het behoud van de biodiversiteit. Insecten vormen daar wereldwijd een groot onderdeel van. "We zouden er niet zijn zonder het insectenleven. Als dat verdwijnt, hebben we een probleem met de bestuiving van onze gewassen", zegt Ruurd Jelle.