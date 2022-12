OM vervolgt journalist Jelle Brandt Corstius voor smaad

Volgens Van Dam waren de twee in een dronken bui samen in bed beland. Hij deed zijn verhaal in de studio van tv-programma Pauw, eind oktober 2017. "Ik zit hier omdat ik niet anders kan. Zonder enige vorm van proces krijg ik te maken met een gelogen verhaal", zei Van Dam.

Brandt Corstius was redacteur van het programma Barend & Van Dorp in 2002 waar Van Dam producer was. Het misbruik vond daar plaats volgens Brandt Corstius. Volgens Van Dam is het verhaal 'puur smaad en laster'. "We hebben gedronken aan de bar en dat is uitgelopen op een beetje flirten en met elkaar in bed belanden", zei Van Dam.

Nog geen standpunt

Het OM voegt toe dat er 'in dit stadium nog geen definitief standpunt van het OM inhoudt ten aanzien van deze feiten'. Dat standpunt zal later komen als er een 'inhoudelijke discussie' is geweest. "Dit standpunt zal daarom tijdens de zitting bekend worden gemaakt."