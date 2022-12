Kaag naar Suriname voor gesprekken over slavernijverleden

Kaag leidt komende week ook een tweede praatsessie met belangenorganisaties in het Catshuis over de manier waarop het kabinet op 19 december stilstaat bij het slavernijverleden. Rutte was zelf bij de eerste bijeenkomst, maar heeft komende week verplichtingen in Brussel, waar hij dinsdag eerst nog een debat over voert met de Tweede Kamer.

Verhitte discussies

Eerder lekte uit dat Rutte op 19 december excuses wil maken voor het slavernijverleden. Dat leidde tot verhitte discussies over waar die excuses van het kabinet dan allemaal aan moeten voldoen. Een groep betrokkenen was afgelopen donderdag uitgenodigd in het Catshuis om een en ander uit te praten.