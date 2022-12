Gevaar blijft: meerdere onbewaakte overwegen toch langer open

Ook dat laatste leidde in 2021 tot een dodelijk slachtoffer. In Wijster duurde de gesprekken met aanwonenden over een oplossing van de gevaarlijke situatie al 17 jaar. In januari '21 werd de vrouw van het echtpaar door een trein doodgereden toen ze een kliko aan de weg wilde zetten waarvoor ze het spoor over moest. Een tijd na het fatale ongeluk, kwamen ProRail en de omwonende er in mei van dat jaar alsnog uit.

Teleurgesteld

Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, zegt zeer teleurgesteld te zijn over de oplopende vertraging bij het aanpakken van de niet-actief-beveiligde overwegen. Ze heeft 'indringend' met ProRail gesproken over de oorzaken en blijft in gesprek om de aanpak van dit soort overwegen 'zo voortvarend mogelijk af te ronden', maar daar blijft het bij.