Petra's grote liefde bleek een pathologische leugenaar: 'Het was altijd chaos'

Liefde. Het is iets waar we naar smachten. Naar hunkeren. Iets wat het leven spannend maakt en leuk. Je kunt soms alles hebben in je leven: een mooi huis, lieve kinderen, geweldige vrienden en een uitdagende baan. Maar alsnog dat missen: een fijne partner.

Diep van binnen voelde Petra dat ook zo, in 2014. Ze was toen 44 jaar oud en sinds enkele jaren single na een huwelijk van zeventien jaar. Petra had haar leven helemaal op de rit. Ze werkte als senior manager bij een groot consultancykantoor op de Zuidas, had (en heeft) twee prachtige kinderen, een leuk huis in Bussum, hield van dancefeestjes op z'n tijd en maakte mooie reizen. "Ik zat goed in m'n vel", vertelt ze.

Hevige gevoelens

Bijna alles is wit in Petra's huis. Haar stoelen, eettafel, muren, keuken en koeienkleed. De beige hond Benck past er mooi bij. Hij kwispelt opgewekt, terwijl Petra gekleed in een beige, wollen trui en gouden broek koffie klaarmaakt in de keuken van haar huis.

"Hij was enorm blij toen ik dit huis kocht", zegt ze, terwijl ze plaatsneemt op een van de witte stoelen. "Daar", ze wijst naar het houten bankje voor het huis, "moet hij hebben besloten dat ik zijn volgende prooi zou zijn."