Burgemeester Kiev acht 'apocalyptische' winter mogelijk

"Kiev zou stroom, water en warmtevoorzieningen kunnen verliezen. De apocalyps zou kunnen gebeuren, zoals in Hollywood-films, als het niet mogelijk is om in huizen te wonen gezien de lage temperatuur", zegt hij in een interview.

Stroomuitval

De hoofdstad heeft vijfhonderd verwarmde onderkomens ingericht, maar dat is bij lange na niet genoeg om alle 3,6 miljoen inwoners op te vangen bij volledige stroomuitval. De temperatuur kan de komende tijd dalen tot min 15 graden. Als er dan geen stroom is, moet het water uit gebouwen worden afgetapt om te voorkomen dat het waterleidingnet kapotgaat door bevriezing.