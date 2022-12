Stoffelijk overschot van foetus gevonden in water Rotterdam

Schoonmaakmedewerkers vonden een bakje met hierin de foetus. Ze deden deze ontdekking rond 16.00 uur. De politie kwam direct ter plekke om onderzoek te doen.

Het is niet bekend hoe ver in de ontwikkeling de foetus was. "We weten niet hoe oud het was, maar het was echt heel klein", aldus een woordvoerder van de politie. Een ongeboren baby wordt ongeveer acht weken na de verwekking een foetus, en die fase duurt tot aan de geboorte.