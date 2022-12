Bohemian Rhapsody voor 19de keer nummer één in Top 2000

Procol Harum is helemaal uit de top 10 verdwenen. De band steeg vorig jaar van de 153e naar de derde plaats met A Whiter Shade of Pale. Mensen hadden toen massaal gestemd op het lievelingsnummer van Peter R. de Vries, die eerder dat jaar werd doodgeschoten.

Ook Golden Earring, vorig jaar op de zesde plek met Radar Love, staat niet meer tussen de bovenste tien nummers.

Queen staat dit jaar twee keer in de top 10. Love Of My Life, vorig jaar op 12, is te vinden op de tiende plek. Verder staan ook Billy Joel met Piano Man (4), Led Zeppelin met Stairway To Heaven (6), Pearl Jam met Black (7), Boudewijn de Groot met Avond (8) en Metallica met Nothing Else Matters (9) in de top 10.

Andere koplopers

Queen stond vijf keer niet bovenaan de Top 2000. Vóór Danny Vera lukte het John Lennon (2015), de Eagles (2014 en 2010) en Boudewijn de Groot (2005) de eerste plek te scoren.

Luisteraars konden tot vanmiddag stemmen op hun favoriete platen. De volledige lijst wordt volgende week donderdag onthuld. De uitzending van de Top 2000 begint op eerste kerstdag om middernacht. De nummer 1 wordt net iets voor de jaarwisseling gedraaid.