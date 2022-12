Extreem winterweer volgende week, of toch niet?

Ook Huizinga zag de weerkaarten gisteren en vanochtend langskomen op sociale media: daarop zijn modellen te zien waarop het vanaf volgende week woensdag hevig gaat sneeuwen in Nederland. Maar daarmee zit de meteoroloog, in tegenstelling tot de winterfanaten, nog niet op het puntje van zijn stoel. Want: "Ik denk dat wij er goed aan doen om een beetje nuchter te blijven."

'Alles kan nog veranderen'

Dat komt vooral omdat de modellen een situatie schetsen die pas over een week plaatsvindt. En in de herfst of winter een weersverwachting brengen voor over een week is volgens Huizinga 'gewoon bijna niet te doen'. "Ik zie winterliefhebbers stuiteren, en natuurlijk zouden wij het ook leuk vinden als het gaat sneeuwen, maar dat is gewoon niet met zekerheid te zeggen. We hebben te maken met ontzettend veel factoren, die allemaal nog kunnen veranderen."

Maar waar zijn die winterse weerkaarten dan op gebaseerd? Nou: "Er zou vanaf de Atlantische Oceaan vanuit Frankrijk een regengebied Europa binnenkomen. Als dat onze kant op komt, en het is op dat moment erg koud in Nederland, gaat dat over in sneeuw. Maar het kan ook goed zijn dat dit neerslaggebied richting de Alpen trekt en dan hebben wij geen vlokje sneeuw. Daarnaast zijn er ook enkele berekeningen waarbij het volgende week een stuk zachter wordt en 10 graden. Kanttekening daarbij is wel dat deze berekeningen in de minderheid zijn, maar het geeft wel de onzekerheid weer."