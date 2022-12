Betere fietsverlichting, maar veel ongelukken: 'We zijn onverschillig'

We hebben de afgelopen decennia flink wat ontwikkelingen meegemaakt op het gebied van fietsverlichting. Volgens Kees Bakker, consumentenvoorlichter van de Fietsersbond, zijn er drie belangrijke ontwikkelingen aan te wijzen. De eerste is: het vervangen van de gewone banddynamo voor de naafdynamo. "Deze naafdynamo gaat veel minder snel kapot, biedt minder weerstand en maakt geen lawaai", zegt hij.

Minder snel kapot

Daarnaast zijn de halogeenlampjes vervangen door ledlampjes. "Deze zijn een stuk efficiënter", zegt Bakker. "Ook heb je minder energie nodig om ze te laten branden. En gaan ze veel minder snel kapot."

De derde ontwikkeling is de komst van de e-bikes met geïntegreerde verlichting. "Je hebt dan altijd een accu bij je waarop je de lamp kunt aansluiten." Ook Stomphorst van VVN is enthousiast over de e-bikes en hun fietsverlichting. "Het belangrijkste is dat de vaste verlichting in orde is. Door de e-bikes is dat al heel erg verbeterd."

Zelfoverschatting

Dus je zou denken: iedereen rijdt tegenwoordig met goede en moderne fietsverlichting door zijn dorp of stad, dat leidt tot minder fietsongelukken in het donker. Volgens Bakker kun je dat niet zo stellig zeggen. "Ja, misschien is dat zo. Maar eigenlijk kunnen we niet precies zeggen hoeveel fietsongelukken door verlichting worden voorkomen. Ook andere oorzaken kunnen een rol spelen, zoals alcoholgebruik of slechter zien van automobilisten."