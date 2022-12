Jongen (17) verdacht van brandstichting: fotografeerde natuurbranden

Het natuurgebied De Groote Heide, dat tussen Geldrop, Waalre en Heeze ligt, stond deze zomer meerdere keren in brand. Op 15 juli ontstond er zelfs op vijf verschillende plekken brand. De branden lagen op nog geen 70 meter afstand van elkaar langs een zandpad.

Beelden van de brand

De politie denkt nu te weten wie de aanstichter is: een 17-jarige jongen die steeds vrij snel na het ontstaan van de brand aanwezig was in het natuurgebied om beelden te maken van de brand. "Dit bleek ook uit de beelden die wij op zijn mobiele telefoon hebben ingezien", schrijft de politie.

Of hij deze beelden maakte om te verkopen aan bijvoorbeeld media, kan de politie niet zeggen.