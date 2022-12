Ophef om vrolijke Anne Frank op Blond-servies

Er is ophef ontstaan over servies van het merk Blond Amsterdam. Op een kom uit de serie 'Hollands Glorie' staat een lachende Anne Frank afgebeeld. Smakeloos, vinden velen. Dat is absoluut niet de bedoeling, zegt Blond Amsterdam. De kom is daarom zojuist uit de handel gehaald.

Op het servies uit de serie Hollands Glorie staan verschillende typische Hollandse taferelen afgebeeld: een molen, vla flip, schaatsen, drop. Maar op een kom uit dezelfde serie staat dus ook Anne Frank. 'Erg ongepast' Ze staat lachend afgebeeld, met een rood boek in haar handen. Vermoedelijk haar bekende dagboek. "Erg ongepast", schrijft het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) op Twitter over de kom. "Niet de context waarin zij herinnerd moet worden. En helaas was haar lot niet bepaald een voorbeeld van 'Hollands Glorie'." Anne Frank, op de kom van Blond Amsterdam Het CIDI hoopt dat de kopjes zo snel mogelijk uit de schappen verdwijnen. "Duidelijk is dat veel mensen zich hieraan storen, dus kopers zouden onbedoeld met iets naars geconfronteerd worden." Veel reacties Daarop doelt de stichting op de vele mensen op sociale media die zich negatief uitlaten over de kom. "Totaal ongepast", "Hoe dom kun je zijn?" en "Wat een ongelooflijke mispeer" zijn een greep uit de reacties. Lees ook: Onderzoek naar beschuldigingen antisemitisme rechtenfaculteit Universiteit Leiden Blond Amsterdam laat weten dat de illustratie van Anne Frank 'een positieve herinnering hoort te zijn aan Hollandse taferelen en -helden waar wij trots op zijn'. Het bedrijf zegt dat het artikel niet zal terugkeren in de collectie omdat 'dit gevoel helaas niet bij iedereen op die manier overkomt'. 'Wij zijn hiervan geschrokken' "Dat is absoluut niet onze bedoeling geweest", schrijft Blond Amsterdam. "Wij vinden dit erg vervelend en zijn hiervan geschrokken." Het bedrijf zal de opbrengst die voortvloeit uit het artikel volledig doneren. Aan wie is niet duidelijk. Klanten die het artikel willen terugsturen, mogen dit kosteloos doen.