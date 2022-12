Groningen-Heerenveen-Lelystad: mogelijk Europees geld voor Lelylijn

Dat hebben de verantwoordelijke ministers van de EU-landen afgesproken. Noord-Nederland droomt al jaren van de lijn door Flevoland, Friesland en Groningen, die de reistijd tussen het noorden en de Randstad fors zou kunnen bekorten.

Via Zwolle en Meppel

Nu moeten reizigers uit of naar de Randstad nog omreizen over Zwolle en Meppel. Die verbinding is ook nog gevoelig voor vertraging.