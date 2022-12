Kick Out Zwarte Piet stuurt sintpakketten naar scholen in Staphorst

De politie liet weten 'dat het ondanks de voorbereidingen niet gelukt is ernstige bedreigingen en ongeregeldheden te voorkomen'. "Dat betreuren we enorm. Daarom wordt op dit moment bekeken hoe de politie zich heeft voorbereid en hoe we op de dag zelf hebben gehandeld."

'Diverse strafbare feiten'

Volgens de politie is veel geweld gebruikt door de relschoppers. "Er zijn diverse strafbare feiten gepleegd, zoals het vernielen van andermans eigendommen, diefstal, en er is onder andere aangifte gedaan van bedreiging. Ook het verhinderen van een toegestane demonstratie is een strafbaar feit."