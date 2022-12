Limburg wordt wakker met sneeuw, nattigheid in de rest van Nederland

"Het kwakkelt een beetje", vertelt meteoroloog van Buienradar Marjon de Hond. In Limburg werd men wakker met een laag sneeuw voor de deur. En volgens De Hond gaat dat nog wel even door. "Het zou me niks verbazen als plaatselijk 5 centimeter sneeuw komt te liggen."

Het is de vraag of de sneeuw ook blijft liggen. De temperaturen lopen namelijk wel op, al is het momenteel nog rond het vriespunt in Limburg. Uiteindelijk wordt het een graad of 3 en zal de sneeuw dus gaan smelten. Op de wegen wordt er flink gestrooid.