Glazen overkapping van Zoetermeerse brug over A12 met spoed ontmanteld

De Nelson Mandelabrug is belangrijk voor fietsers en voetgangers in Zoetermeer, niet alleen om op het station te komen, maar ook om de de snelweg over te steken. De brug is begin jaren negentig in gebruik genomen.

Hij werd onder meer gebouwd vanwege de tuinbouwtentoonstelling Floriade, die in 1992 in Zoetermeer werd gehouden. In 2026 staat sowieso al groot onderhoud van de brug gepland.