Auto slaat 8 keer over de kop: bestuurder onder invloed van drugs

Een auto is vanmiddag acht keer over de kop geslagen op de A2 bij Den Bosch. De ravage is groot, maar wonderbaarlijk genoeg vallen de verwondingen bij de bestuurder mee. "Engeltjes zijn wel opgebruikt."

Dat schrijft wijkagent Marc de Wit op Twitter. Hij plaatste daarbij de foto van de zwaar beschadigde auto van de bestuurder samen met de tekst: "Zo ziet een auto eruit na acht keer over de kop te zijn gegaan." Getuigen zagen auto slingeren De bestuurder had 'gelukkig wel zijn gordel om', schrijft De Wit. Getuigen zagen dat de auto eerst flink aan het slingeren was op de snelweg en daarna dus meerdere keren over de kop sloeg. Lees ook: Cruisepassagier komt om door 'monstergolf', vier anderen gewond Na een sneltest werd duidelijk dat de bestuurder positief testte op drugs. Een bloedtest moet uitwijzen hoeveel drugs de bestuurder in zijn lichaam heeft. Daarnaast reed de bestuurder zonder geldig rijbewijs.