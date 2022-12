Politie grijpt in vanwege onrust na winst Marokko, agent in Den Haag gewond

In Amsterdam zijn bij het Mercatorplein 'enkele mensen aangehouden', laat de politie weten. Daar werd onder meer zwaar vuurwerk afgestoken. Mede daarom riep de politie iedereen op om te vertrekken. Toen de massa weigerde te vertrekken, is de ME met lange wapenstokken en honden over het plein gelopen om het schoon te vegen.

Rond 17.00 uur werd het drukker op het plein, zegt de politie. Toen om 18.30 uur de sfeer grimmiger werd, is het publiek gevraagd te vertrekken. Weer een uur later greep de ME in. Inmiddels is de situatie weer onder controle.

Aanhoudingen Den Haag

In Den Haag riep de ME mensen op om te vertrekken en liep daarna over de Vaillantlaan. "De ME heeft géén charges uitgevoerd", meldt de politie. Inmiddels lijkt de rust te zijn teruggekeerd. "Er zijn her en der nog wat groepjes mensen op straat, het beeld is rustig."