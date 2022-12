Gemeente mag straks nieuwe snackbar bij scholen verbieden

Zo wil de bewindsman gemeenten helpen de vestiging van aanbieders van ongezond voedsel tegen te gaan. Gemeenten kunnen, als het aan de bewindsman ligt, in eerste instantie alleen nieuwe zaken tegenhouden in de omgeving van scholen of in bepaalde wijken waar 'een onevenredig groot aanbod aan ongezond voedsel is'.

Daarmee laat hij nadrukkelijk de optie open dat hij, als de strijd tegen overgewicht moeizaam blijft verlopen, gemeenten ook wil toestaan bestaande zaken uit deze wijken te weren. Maar dat is juridisch heel ingewikkeld, zeggen ingewijden.

Zorgwekkend

Volgens Van Ooijen is in ons land één op de zes kinderen te zwaar. In sommige wijken geldt dat zelfs voor één op de drie kinderen. Hij noemt dat zorgwekkend. Ook is, volgens hem, de helft van de volwassenen te zwaar. Als het kabinet niets doet, loopt dat aantal in 2040 op tot 62 procent van de volwassenen.