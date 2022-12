Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen 7 verdachten Mallorca-zaak

Sanil B. gaf eerder al aan in beroep te gaan. Nu heeft dus ook het Openbaar Ministerie aangegeven dat te doen vanwege onder meer de 'aanzienlijk lagere straf'. Het OM hoopt met het hoger beroep ook dat er meer duidelijk wordt over de mogelijke andere betrokkenen bij de dood van Carlo. "Mogelijk leiden nieuwe verklaringen of andere informatie tijdens het hoger beroep tot meer duidelijkheid over wie welke rol gespeeld heeft."

'Heel onbevredigend'

De nabestaanden van Carlo Heuvelman gaven eerder al aan er veel moeite mee te hebben dat er maar één iemand is veroordeeld voor de dood van hun geliefde. Advocaat Edwin Bosch zei: "Er is duidelijk vastgesteld wat het aandeel was van onder anderen Sanil in het hele gebeuren. Tegelijkertijd is het heel onbevredigend dat de rechtbank vaststelt dat er naast Sanil ten minste nog één andere dader geweest moet zijn en dat we niet weten wie die dader is."

Zes andere mannen uit de vriendengroep van Sanil B. kregen gevangenisstraffen tussen 12 en 30 maanden, ook daartegen gaat het OM in beroep. Het OM gaat niet in beroep tegen een verdachte die niet is vervolgd voor betrokkenheid bij de gewelddadigheden en voor een verdachte voor wie het OM eerder al vrijspraak vroeg.