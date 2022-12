Utrechters gedwongen van het gas af: 'Dat gaan we vaker zien'

De verwachting is dat meer gemeenten zullen volgen in het afsluiten van gas voor hun bewoners. Is Overvecht-Noord het voorland voor hoe we het in Nederland gaan doen? "Ik verwacht van wel, omdat gemeenten de druk voelen om huizen aardgasvrij te maken", zegt Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Hij benadrukt dat Nederland nog lang niet op koers is om alle woningen aardgasvrij te maken. "Dat komt mede door een flink tekort aan vakmensen die woningen kunnen isoleren of bouwen. Daarom zullen gemeenten alles uit de kast moeten halen om die doelstelling toch te behalen. Ze zullen kijken naar projecten waarmee ze dit kunnen doen."

Het gedwongen afsluiten van het gas ligt ook politiek gevoelig. "Dit is een einde aan de vrijblijvendheid en het voorland van hoe we het in Nederland gaan doen", zegt wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) tegen de Volkskrant. "Het gaat in omvang om een bescheiden project. Maar voor het eerst zegt een gemeente: het gas gaat eruit."

Belangrijke projecten

Van der Gaag hoopt dat meer gemeenten dit soort projecten gaan doorvoeren, waarbij er - zoals hij het noemt - sprake is van besluitvorming met een fatsoenlijke meerderheid. Het viel hem op dat er bij het project in Overvecht-Noord slechts 5 procent tegen had gestemd en 92 procent voor.