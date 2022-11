Pikante reclame in Kruidvat Leiden: 'Sinterklaas niet enige die komt'

Dat Kruidvat seksspeeltjes verkoopt, is niet nieuw. In 2019 lanceerde de drogisterijketen een eigen vibratorlijn en ook de populaire Satisfyer, een luchtdruk vibrator, is er al langere tijd te koop.

'Sinterklaas komt'

Maar een ludieke reclame daarover gaat nu viraal op Twitter. Zo deelde Grace gisteren het reclamebord dat ze tegenkwam in een filiaal in Leiden. "Sinterklaas is niet de enige die komt dit jaar", stond erop. En in kleinere letters: "De kerstman ook ;)".