Man opgepakt na 250 aangiftes van lekgestoken banden

Een 34-jarige man uit Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland) is gisteravond opgepakt omdat hij in verband wordt gebracht met de vele lekgestoken banden in Capelle en Krimpenerwaard. De politie kreeg de afgelopen tijd zeker 250 aangiftes binnen van mensen die 's ochtends hun banden lek aantroffen.

Het ging om een enorme hoeveelheid vernielingen van auto- en scooterbanden, zegt de politie. Het leidde tot nogal wat onrust in de omgeving. De man werd opgepakt dankzij een tip van een buurtbewoner, die een verdachte situatie meldde. Bijna elke avond De bandenprikker sloeg afgelopen week bijna elke avond toe. Hij begon in de Krimpenerwaard en zette daarna zijn zinnen op Capelle aan den IJssel. Afgelopen woensdag werden zelfs de banden van politieauto's lek geprikt. De politie onderzoekt of de man ook daadwerkelijk verantwoordelijk is voor alle vernielingen. Op deze beelden is de bandenprikker te zien: De man heeft honderden autobanden lek geprikt in de Krimpenerwaard en Capelle aan den IJssel.