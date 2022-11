Pand voor asielzoekers dat in brand werd gestoken extra beveiligd

In Someren bestaat al enige tijd onrust over de komst van de asielzoekers. Het besluit zou volgens sommigen te abrupt genomen zijn. "Daar zijn wij door verrast", legde Paul van de Westerlo van het burgerinitiatief Someren gisteren uit aan RTL Nieuws. "Daarom zijn wij in opstand gekomen. We wilden vooral de aantallen terugdringen: 225 mensen was wat ons betreft goed geweest, maar niet op één plek zoveel."

Maar de boel in brand zetten? Dat ging het burgerinitiatief veel te ver.

Niemand aangehouden

De politie heeft nog niemand aangehouden voor de brand, het is dan ook nog altijd onduidelijk of de brand te maken heeft met de komst van de asielzoekers. De recherche roept getuigen en mensen met camerabeelden op zich te melden.