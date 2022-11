Tegenstanders van komst asielzoekers Someren: 'Brand is triest'

Ondanks de felle weerstand tegen de komst van de 450 asielzoekers die maandag al naar De Hoof zouden komen, is Van de Westerlo duidelijk: "Als het werkelijk om brandstichting gaat, dan is dat triest. Er kunnen gewonden vallen en het gaat om een groepsaccommodatie die gewoon in gebruik is." Het burgerinitiatief heeft zich ook in een schriftelijke verklaring gedistantieerd, daarin wordt gezegd dat een brand 'absoluut niet de oplossing' is.

De brand die vannacht bij De Hoof uitbrak heeft veel schade veroorzaakt. De politie en de brandweer gaan beiden uit van brandstichting, er is een groot onderzoek gestart. De politie roept mensen met tips of camerabeelden op om zich te melden.

Verschrikkelijk, noemt burgemeester Dilia Blok de brand. "Het is vreselijk voor de eigenaren die met hart en ziel al jaren deze accommodatie runnen. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Het mag duidelijk zijn dat ik dit soort gewelddadige acties afkeur." Volgens Blok is onduidelijk welke gevolgen de brand heeft voor de crisisopvang.

'Dit is absoluut niet goed'

Staatssecretaris Eric van der Burg van Asielbeleid zegt het politieonderzoek af te wachten. "Zij moeten onderzoek doen of het brandstichting is, en vervolgens is het de vraag waarom er brand is gesticht. Maar het is natuurlijk absoluut niet goed, om te beginnen omdat er nu geen mensen opgevangen kunnen worden. Laten we hopen dat het niet was om asielzoekers tegen te houden."

De 450 asielzoekers zouden dus aanvankelijk maandag al naar De Hoof komen om daar twee maanden te verblijven. Waar zij nu heen moeten, is nog onduidelijk.