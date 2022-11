Pand waar 450 asielzoekers zouden komen in brand gestoken

Het is nog niet duidelijk waar de groep van 450 mensen nu naartoe moet. Een woordvoerder van het COA laat aan RTL Nieuws weten dat dit vraagstuk nu bij de veiligheidsregio ligt, aangezien het gaat om crisisnoodopvang. "Mocht de locatie niet meer bruikbaar zijn, moet de veiligheidsregio opnieuw op zoek naar een locatie."

De veiligheidsregio laat in een reactie weten dat ze op dit moment onderzoek doen naar de locatie om uit te zoeken of het nog bruikbaar is voor de opvang van asielzoekers.

Staatssecretaris Eric van der Burg van Asielbeleid zegt het politieonderzoek af te wachten. "Zij moeten onderzoek doen of het brandstichting is, en vervolgens is het de vraag waarom er brand is gesticht. Maar het is natuurlijk absoluut niet goed, om te beginnen omdat er nu geen mensen opgevangen kunnen worden. Laten we hopen dat het niet was om asielzoekers tegen te houden."