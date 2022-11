IJzige sfeer rond heetste WK voetbal ooit: 'Oranjefans hebben last van geweten'

Ook hoogleraar neurologie bij het LUMC, Teus van Laar, heeft een verklaring voor het ontbreken van sfeer tijdens het WK. "Het heeft te maken met het ethisch bewustzijn van mensen. Dat is onderdeel van ons gedrag", zegt hij.

"We hebben bepaalde normen in ons bewustzijn waar we naar handelen. Onze hersenen staan niet los van de erge dingen die gebeuren in Qatar. We voelen dat alles aan het toernooi niet oké is, en dat verziekt de sfeer. Ons brein is het medium."

Zoals bekend is over het WK in Qatar veel te doen door onder meer de vele arbeidsmigranten die zijn overleden bij de bouw van de stadions. Ook op het gebied van mensenrechten scoort het land ver onder de maat. Zo is het verboden voor aanvoerders om een OneLove-band te dragen. Hiermee wilde de voetbalbond en selectie graag een positieve boodschap uitdragen, voor verbinding en tegen alle vormen van discriminatie.