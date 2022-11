Personeel NS jarenlang onvoldoende beschermd tegen chroom-6

NS biedt aan alle mensen die hierdoor ziek zijn geworden of zich daar zorgen over maken, excuses aan. Mensen die ziek zijn geworden kunnen per direct een financiële tegemoetkoming aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het ziektebeeld en de duur van de blootstelling.

Het is niet de eerste keer dat de NS slachtoffers van chroom-6 een vergoeding geeft. In 2019 kreeg een groep van 800 mensen die in een NS-werkplaats in Tilburg in contact zijn gekomen met de stof een uitkering van 7000 euro (netto). Onder de gedupeerden was Yusuf, die in 2004 bij wijze van reintegratie in een NS-werkplaats in Tilburg werkte. Zijn verhaal zie je in de video hieronder: