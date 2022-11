Kickbokser Alistair Overeem test positief op verboden middel na gevecht tegen Badr Hari

Het management van Overeem bevestigde de positieve test. "Het gaat om minimale sporen van een niet-prestatiebevorderend middel. Tot we de uitslag van de b-staal hebben kunnen we er niet veel meer over zeggen. Gezien het feit dat het zo minimaal is en niet-prestatiebevorderend, maken we ons er vooralsnog niet heel druk om."

Meerdere wereldtitels

Overeem, de enige vechter die wereldtitels won in de disciplines K-1, Strikeforce en Dream, vierde in oktober na 67 wedstrijden in de MMA zijn rentree als kickbokser. Hij versloeg in het Gelredome in Arnhem na een spannend gevecht Hari.

De beelden van het gevecht tussen Overeem en Badri Hari: