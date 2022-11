Groningen gezondste stad, Rotterdam onderaan de lijst

De onderzoekers van advies- en ingenieursorganisatie Arcadis doen die conclusie op basis van een inventarisatie van de gezondheid van 25 Nederlandse steden.

Geluidsoverlast en hittestress

De onderzoekers vergeleken op basis van een onderzoek van het RIVM vijf verschillende factoren: of er in de stad een gezond gebouwde omgeving is, of een stad fiets- en voetgangervriendelijk is en een dekkend ov-netwerk heeft, of de stad gezonde buitenruimte heeft, hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en hittestress en of er genoeg plek is voor sociale interactie.