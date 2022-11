Uitzonderlijk koud, schaatsliefhebbers grijpen kans in Winterswijk

Spijkstra kan zich niet herinneren dat hij ooit eerder de baan zo vroeg in het jaar opende. En dat kan kloppen, zegt meteoroloog Leander de Wit van Buienradar. Er is namelijk een record verbroken: nooit eerder in deze eeuw was het op 20 november al zo koud. "Het is een flitswinter die heel even ons land heeft veroverd", zegt De Wit.

Super helder weer

Hoe dat kan? "Er heeft zich eerder deze week een hogedrukgebied boven Scandinavië gevormd, een bel met koudere lucht is vervolgens over ons land getrokken. Dat proces is vrijdagavond al begonnen, toen viel de kou vanuit het noordoosten binnen. Maar vannacht was het vooral in het midden en oosten van het land super helder weer, er was geen wolkje aan de lucht en er stond nauwelijks wind. De temperatuur kon hierdoor nog verder naar beneden zakken."