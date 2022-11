Opnieuw vogelgriep, nu in Oostrum: 223.000 kippen afgemaakt

De NVWA noemt dit vogelgriepjaar het dodelijkste sinds de epidemie van 2003. Een maand geleden stond het aantal afgemaakte dieren al op bijna 6 miljoen.

37 landen

De Europese gezondheidsdienst ECDC meldde begin oktober dat de huidige vogelgriepepidemie de ergste is die ooit is waargenomen in Europa. De zeer ziekmakende variant van het virus heeft zich verspreid over 37 Europese landen, van het Noorse Spitsbergen tot Oekraïne.

Een vaccin tegen het virus bestaat, maar gebruiken we niet. In onderstaande video leggen we uit waarom: