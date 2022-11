Het vriest! Eerste landelijke vorstdag van het jaar is een feit

Morgen wint warmere lucht weer wat meer terrein, zegt De Wit. Wel is er sprake van grote temperatuurverschillen in heel het land. "In het zuidwesten wordt het mogelijk 10 graden en in het noordoosten 2 of 3 graden." Het aantal uren zon valt, vergeleken met vandaag, erg tegen. "In het zuiden en midden van het land krijgen we in de middag te maken met regen. Mogelijk kan die regen richting de noordelijke provincies overgaan in winterse neerslag."

'Flitswinter'

Ook tempert de meteoroloog alvast de verwachtingen als het gaat om een besneeuwd winterwonderland morgen. "Mensen die van sneeuw houden, komen van een koude kermis thuis. Er valt hier en daar slechts een nat vlokje."

"Een flitswintertje", noemt De Wit dit weekend. Want na morgen is het grotendeels gedaan. "Maandag, dinsdag en woensdag worden temperaturen verwacht van 7, 8 of 9 graden."